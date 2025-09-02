櫻井翔さん（43）と相葉雅紀さん（42）が2日、イメージキャラクターを務めるコンビニエンスストアのイベントに登場。久しぶりの2人での撮影で話したことや、思い出などのエピソードを語りました。イベントで久しぶりの2人での撮影についてどうだったか聞かれ、櫻井さんは「ずっとしゃべってたんですけど、きょう来るときに思い出したのはパスポートの更新をしたんです。それがほぼ同じ時期にパスポートを更新していた。細かい話で