ユニクロは、企業や学校の制服などのサービスを強化すると発表しました。ユニクロが発表したのは、企業や学校などの団体向けのサービス「UNIQLO UNIFORM」の強化です。店舗などで販売しているジャケットやポロシャツ、パンツなどほぼ全ての商品を、職場などで着用する制服として購入でき、最短3週間で企業や団体のロゴなどを刺繍やプリントします。ユニクロによると、コロナ禍以降、仕事着や制服に対するニーズが変化していて、従