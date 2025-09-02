気象庁によると、小笠原諸島の硫黄島で、１日19時14分頃に島の西海岸で噴火が発生しました。その後、勢いは弱まっているものの、噴火は継続しています。 小笠原諸島・硫黄島は、東京都の小笠原村にある島です。一般住民はおらず、航空基地がある自衛隊の関係者がいます。 硫黄島では、８月 30 日頃から地震活動の活発化とともに、通常より大きな隆起が観測されています。 長期的に島全体の隆起を示す地殻変動が認められ、多くの