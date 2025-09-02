【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク1−1マインツ（日本時間8月31日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】佐野海舟が「規格外の初速→ボール回収」マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、持ち前の読みの鋭さとスピードを活かしてセカンドボールを回収した場面が話題を集めている。日本時間8月31日のブンデスリーガ第2節で、マインツはアウェーでヴォルフスブルクと対戦。公式戦5試合連続でスタメンに名を連ねた佐野が