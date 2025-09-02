「ロッテ６−８日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムがヒヤヒヤの逃げ切り勝利。連敗を２で止め、ソフトバンクとの１ゲーム差を死守した。三回無死一、三塁から水谷が中越え適時二塁打を放って先制。さらにレイエスの中前２点適時打、田宮の２点適時三塁打で大量５点を挙げた。六回には水谷の中前適時打と重盗、山県の右前適時打で３点を加えた。先発の伊藤は７回９安打２失点。再三走者を許しながらも