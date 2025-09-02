米１０年債利回りは４．３０２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:34）（%） 米2年債 3.666（+0.049） 米10年債4.302（+0.074） 米30年債4.997（+0.069） ドイツ2.798（+0.050） 英国4.815（+0.065） カナダ3.478（+0.103） 豪州4.358（+0.039） 日本1.614（-0.008） ※米債以外は10年物