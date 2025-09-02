「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）連敗を２で止めた巨人・阿部慎之助監督は「前回のタイガース戦でもそうですし、勝負は紙一重。そこをつかめるように」と語った。先発の戸郷は初回に３連続四球から満塁のピンチを招くも無失点。最終的に６四球を出しながらも６回１失点と粘って試合を作った。指揮官は粘りを見せたか？という問いに「そうですね。はい」と大きく息を吐きながら実感を込めた。ベンチでもア