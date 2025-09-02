ドル円のピボットは１４８．２５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:38現在） ドル円 現値148.83高値148.88安値147.05 151.29ハイブレイク 150.08抵抗2 149.46抵抗1 148.25ピボット 147.63支持1 146.42支持2 145.80ローブレイク ユーロ円 現値172.90高値173.41安値172.28 174.58ハイブレイク 173.99抵抗2 173.45抵抗1 172.86ピボット 172.32支持1