º£Ç¯6·î¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù(°Ê¹ß¡Ö¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×)¡£¥¬¥ó¥À¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤È¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥éー¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô½Ð¿È¤ÎÄá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¿·³ã¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¬¥ó¥À¥àºÇ¿·ºî¤ò»Ø´ø¸ÞÀô»Ô½Ð¿È¡¦Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Çº£