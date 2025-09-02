お笑いコンビ・ジェラードンのアタック西本が２日、自身のＸを更新し、ネタ中に右足の肉離れを起こしたことを公表した。西本は「すいませんネタ中に肉離れを起こしてしまいました迷惑かけます！」と、車いすに乗った姿を投稿。この日は東京・新宿のルミネｔｈｅよしもとで行われた「平日よるの部」の出演を取りやめ、「ヨネダ２０００」が代演していた。