ロッテ戦に先発し7回2失点で13勝目を挙げた日本ハム・伊藤＝ZOZOマリン【評】日本ハムが逃げ切った。伊藤は球威があり、7回を2失点の好投でリーグトップを更新する13勝目を挙げた。打線は三回に水谷の適時二塁打などで5点を先行し、六回に3点を追加。ロッテは七回から追い上げたものの、及ばなかった。