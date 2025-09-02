３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが仕事のオフショットを見せた。２日のインスタグラムで「これはなんのお仕事でしょーか」とつづり、オフショットをアップ。「こたえは…日本テレビ『オフ・ザ・ピッチ』」と明かし、「はい、飛行機は全く関係ないですすみません笑スタジオに向かう途中で出てきたセットがいつもよりカッチリめな衣装と合ってたのでついこの雰囲気なら足組んでみてもいいですよね？笑