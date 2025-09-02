大阪・関西万博の閉幕まで残り約40日となり、2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア「JR京都駅西改札口前店」が2日、期間限定オープンした。9月25日まで。【写真】油井飛行士が宇宙から撮影…驚きの万博会場の様子同店は、ミャクミャクなどのユニークな公式ライセンス商品を多数手がけるヘソプロダクションが運営。9月6日は、ミャクミャクのグリーティングイベントも予定する。■店名：2025大阪・関西万博オフィシ