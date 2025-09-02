◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人・中山礼都内野手が４回、同点弾を放った。０―１の２死から打席に入ると鋭いスイング。放たれた打球は右翼席５階の壁に当たる特大の６号ソロ本塁打となり、同点とした。ー凄まじい当たり「はい、まあ、打った瞬間いったかなとは思いました」ーどこまで飛んでいったかわかりましたか？「いや、わかんないです」ー外野席上段ほぼ５階席。特大のあ