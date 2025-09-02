◆パ・リーグロッテ６―８日本ハム（２日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの伊藤大海投手が７回９安打２失点で両リーグ単独トップの１３勝目をあげた。６奪三振で今季通算１６３とし、昨季の１６１を上回りキャリアハイを更新した。「立ち上がりは風の強さに苦戦しましたが、なんとか最低限の仕事ができました。攻撃陣が序盤から援護点をくれたので、とても投げやすかったです。ただ最後に許した本塁打が悔しい。もったいないですね