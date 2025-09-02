◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）ヤクルトは３回に村上宗隆内野手の適時打で先制するも、その後は再三にわたる得点機を逃し、逆転負けを喫した。Ｖ逸により今季限りでの退任が決まっている高津臣吾監督は「苦しいシーズンでした。でしたっていうともうね、きょうで残り２７試合か。全て終わってしまうので、でしたっ言っちゃいけないんでしょうけども。でも、みんなよく頑張ったんじゃないで