■「佐久間大介の夏休みin USJ」のオフショット 【写真】佐久間大介のUSJ満喫ショット Snow Man佐久間大介がユニバーサル・スタジオ・ジャパン（通称：USJ）のオフショットを公開した。 TBS『ラヴィット！』で、特別企画「佐久間大介の夏休みin USJ」が放送されており、そのオフショットとなっている。 ハリー・ポッターの世界を楽しみ、ホグワーツ城を背にたそがれ、ビールジョッキを持ち笑顔