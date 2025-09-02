◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人・泉口友汰内野手が猛打賞となる三塁打で試合を決めた。２−１の８回２死一、二塁、前進守備の右翼の頭を越えるこの試合３本目のヒットとなる三塁打を放ち、２点を追加した。連敗を２で止め、９月の白星スタートを手繰り寄せた。ーナイスバッティング「ありがとうございます」ー８回貴重な追加点。どんな気持ちで入った「皆さんが繋いでくれた