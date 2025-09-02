自民党は参議院選挙の大敗を受けた総括をとりまとめ、両院議員総会で報告しました。石破首相は総括を終え、自らの進退については「しかるべき時期に責任を判断する」と述べました。石破首相「しかるべき時期に責任を判断しますが、まず国民のみなさん方がやってもらいたいなと思っておられることに全力を尽くす、ということだと思っています」石破首相は進退に関して「責任を判断する」とした時期について、物価高対策やコメをはじ