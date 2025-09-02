◆パ・リーグ楽天０―２西武（２日・楽天モバイル）楽天の先発・岸孝之投手は４回まで無失点投球も５回の先頭打者に四球を与えると、犠打を挟み左前打で１死一、三塁となった場面で途中降板。２番手の加治屋が直後に左犠飛で先制点を許し、今季５敗目を喫した。４回１／３を投げて４安打２奪三振１失点。「本当に何もないです。申し訳ないです」と振り返った。８月３０日は６投手、同３１日は８投手をつぎ込む継投で日本ハム