2日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知に、ステファン・ボワイエとトリー・デファルコが合流した。クラブ公式SNSが伝えている。 ボワイエはフランス出身のオポジット。2011年から2018年までの7年間はフランスリーグで過ごし、その後はイタリアやカタール、ポーランドとさまざまな国でプレーをした。また、男子フランス代表としても活躍してきた選手だ。