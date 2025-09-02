俳優の白鳥玉季さん（15）が、日本テレビ系10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家』で、GP帯初のヒロイン役に決定。あわせてポスタービジュアルも公開されました。ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーです。主演の及川光博さん（55）が、心優しきゲイ・波多野玄一を演じ、手越祐也さん（37）が人生