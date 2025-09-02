9月1日付でサントリーホールディングスの代表取締役会長を辞任した新浪剛史氏（66）。2日に緊急会見を開いた鳥井信宏社長と山田賢治副社長は、新浪氏が購入したサプリメントについて警察の家宅捜索が入ったことを受けて、新浪氏の辞任の申し出を受理したと説明。サプリメントの違法性については捜査当局の判断に委ねるとしつつも、「疑義が生じること自体、新浪氏の行為は代表取締役に求められる資質を欠くと言わざるを得ない」