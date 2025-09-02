Photo: ヤマダユウス型 これは欲しい！万博には様々な未来的アイディアが展示されていますが、僕が「今すぐ家に置きたい」と思ったモノがこちら。 Photo: ヤマダユウス型 「PASONA NATUREVERSE」パビリオン内の「未来の眠り」という展示です。手前に見える白いベッドの、なんとSFビジュアルなことか！ブース内