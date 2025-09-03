JR西日本に勝利したENEOSナイン＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第6日は2日、東京ドームで1回戦3試合が行われ、ENEOS（横浜市）日本製鉄鹿島（鹿嶋市）西部ガス（福岡市）が2回戦に進んだ。ENEOSは山田が4安打2打点と活躍し、JR西日本（広島市）に6―2で快勝した。日本製鉄鹿島はJR北海道ク（札幌市）に延長十回タイブレークの末、5―4でサヨナラ勝ち。西部ガスは日立製作所（日立市）を4―0で下した。