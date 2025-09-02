「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム）今季限りで退任するヤクルト・高津臣吾監督（５６）は「（球団と）話はしました。今いるメンバーに関してはきょう試合前に話はしました」と明かした。その上で「選手に面と向かって話したいという思いがあるので」と多くを語らず。ただ報道が先行したことで「モヤモヤしてゲームに入りたくなかった。いるメンバーに対しては話はしました」と説明した指揮官。ただ伝え切れてない