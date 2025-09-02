愛知県一宮市の市道で５月、妊娠９か月の研谷（とぎたに）沙也香さん（３１）が車にはねられ死亡し、事故後に生まれた女児が意識不明となっている事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた同市、無職の女の被告（５０）の初公判が２日、名古屋地裁一宮支部（板東恵里裁判官）であった。被告は起訴事実を認め、「尊い命を奪ってしまい、とても重い障害を負わせてしまった。どのような処罰も受け入れます