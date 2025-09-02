女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が出演する2番組が2日、同時に最終回を迎えた。午後8時からはテレビ朝日系「家事ヤロウ!!!最終回SP」に出演。共演のバカリズム（49）から結婚を祝福される一幕があった。またカズレーザーとバカリズムの結婚報告のやりとりも明かされた。午後10時からは日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。最終回SP」にも出演。「不老不死特集」だった。