総合格闘技イベント「Ｌｅｍｉｎｏ修斗」の旗揚げ大会（２日、東京・後楽園ホール）で元修斗世界バンタム級王者の岡田遼（３６）が引退試合に臨み、元ＤＥＥＰフェザー級王者の弥益ドミネーター聡志（３５）に２ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ勝ちで有終の美を飾った。同じ「ＴＨＥＢＬＡＣＫＢＥＬＴＪＡＰＡＮ」所属のＵＦＣファイター・平良達郎をセコンドに就けて試合に臨んだ岡田は、１Ｒ序盤は弥益と緊張感のあるスタンドの攻