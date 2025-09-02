◇パ・リーグ日本ハム8ー6ロッテ（2025年9月2日ZOZOマリン）日本ハムはロッテの猛追を振り切り、連敗を2で止めた。2年連続のレギュラーシーズン勝ち越しを決めた。先発した伊藤大海投手（28）は7回2失点で両リーグ最多となる13勝目を挙げた。3回無死一、三塁、水谷の中越え適時二塁打で先制。その後もレイエスの中前2点打、田宮の右中間を破る適時三塁打で追加点。5安打の固め打ちで、一挙5得点のビッグイニングをつくっ