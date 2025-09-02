女子プロレス「マリーゴールド」の後藤智香（３０）が、復活ののろしを上げた。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」スターリーグ戦公式戦（２日、新宿フェイス）で１勝２敗１分けで勝ち点３の後藤は、２勝２敗で勝ち点４のちゃんよたと対戦。パワーファイトを武器とする両者は、向かい合うなり力比べ。その後も両者は一歩も譲らず一進一退の攻防を展開した。それでも後藤が得意のジャイアントスイング１０回転でぶん