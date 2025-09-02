コンビニチェーン・ミニストップの消費期限偽装は、対象が25店舗に拡大。店内で作る「おにぎり」「お弁当」に加え、「惣菜」でも不正が行われていました。消費者からは厳しい声が上がっています。【写真を見る】ミニストップで行われた消費期限偽装の手口ミニストップの消費期限偽装手口は?井上貴博キャスター:ミニストップの消費期限の偽装について。そもそも、なぜ不正が発覚したのでしょうか。発端となったのは、2025年6月24