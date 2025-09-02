フリーアナウンサーで女優・タレントの田中みな実（38歳）が、9月2日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。最近、“あること”で南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）と連絡を取った理由を語った。1日に都内で行われたパナソニックのヘアドライヤー「ナノケア」のイベントに登壇した田中が、番組のインタビューに対応。仕事やプライベートでも親交のある番組MCの山里について、「奥さまの（蒼井）優さんのお誕