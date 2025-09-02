このお話は、著者・ほや助さんによるエッセー作品です。誘拐に遭いかけた怖い経験談を描いています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『あの日わたしは、誘拐されかけた』をご覧ください。 この日ほや助さんは、バドミントンの練習のため、体育館に向かっていました。帰りのお迎えはおうちの人に頼んでいますが、行き道は1人きりです。そんなほや助さんを、不審なある人物の視線が捉えているようです…。