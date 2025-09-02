眼鏡ブランド「Zoff」の店舗のネオンサイン＝2023年、東京都渋谷区眼鏡チェーン店「Zoff（ゾフ）」を運営するインターメスティックは2日、同業の「メガネスーパー」を約190億円で買収すると発表した。メガネスーパーの運営会社の全株式を10月1日に取得し、完全子会社化する。買収により、売上高は「眼鏡市場」を展開するメガネトップ（静岡市）に次いで国内2位となるとしている。メガネスーパーが強みを持つコンタクトレンズ