◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 8-6 ロッテ(2日、ZOZOマリン)日本ハムは、ロッテとの3連戦初戦に勝利しました。中盤につくったリードから、終盤一気に追い上げられるも、リードを守り切りました。ロッテの先発・石川柊太投手の前に2回まで無得点とされていた日本ハム。しかし3回、一気に試合の主導権を握ります。この回の先頭で打席に向かった五十幡亮汰選手が、3塁打で一気にチャンスメイクすると、水谷瞬選手が先制タイムリー。