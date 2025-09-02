「広島５−８ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）４位・広島が３位・ＤｅＮＡとの３連戦初戦に完敗。ゲーム差を２に広げられた。先発の床田が誤算だった。初回、佐野に右中間席への先制８号２ランを被弾すると、二回もＤｅＮＡ打線を止められない。１死一、二塁から蝦名に左中間への適時二塁打を浴びると、続く桑原も左前適時打。佐野には左犠飛を許すと、オースティンには左中間席への特大１３号２ランを許し、マウンドで