広東省深セン市南山区テクノロジー・イノベーション局は深センで光量子コンピューター製造工場が建設されていることを明らかにした。完成すると、光量子コンピューターを年間数10台（セット）製造できるようになり、光量子コンピューターのまとまった生産を実現できることになるという。新華社が伝えた。同工場の建設と運営は量子計算研究開発企業である北京玻色量子科技が請け負う。同社の創業者の文凱（ウェン・カイ）氏は、「量