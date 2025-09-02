フランス・パリ発のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」が贈る秋冬限定のアフタヌーンティーが、東京・日本橋の「ル・サロン」に登場します。2025年9月11日（木）から始まる新メニューは、トロぺジェンヌやルリジューズなど伝統菓子をショコラでアレンジした珠玉のラインナップ。さらに、パリ・ブレストやパン・ペルデュなど季節感あふれるデザートも♡心ほどけるティータ