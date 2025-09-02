テレビ朝日系「家事ヤロウ!!!最終回SP」（火曜午後8時）が2日、放送された。昨年8月の女子大生との密会報道による活動自粛（現在は復帰）を受け、同年8月20日放送回を最後に出演を休止していた中丸雄一（41）は登場しなかった。同番組はバカリズム（49）、メイプル超合金のカズレーザー（41）、中丸の3MCで18年4月に深夜番組として開始。21年3月末からゴールデンに移行した。番組冒頭、バカリズムが女優二階堂ふみ（30）との結婚