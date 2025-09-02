5人組アイドルグループ、momograci＊（モモグラシ）の小西にこ（22）が2日までにインスタグラムを更新。ハローキティのアフタヌーンティーを楽しんだことを報告した。小西はハローキティらがあしらわれたスタンドと共に撮った自身の写真を公開。「キティちゃんのアフタヌーンティーかわいすぎる空間」と絵文字を交えてつづった。momograci*は2016年に「桃色革命」として結成され、21年に「momograci」に改名。今年7月に解散ライブ