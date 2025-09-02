西武の武内夏暉投手（24）が2日、イースタン・リーグのロッテ戦に先発し、5回を投げて無安打3奪三振1四球、無失点の好投で勝利投手となった。武内は8月5日の日本ハム戦（エスコン）の4回に左足首に打球が直撃し緊急降板。「左下腿の打撲」と診断され、翌日6日に出場選手登録抹消となっていた。28日の2軍日本ハム戦（鎌ケ谷）で実戦復帰を果たし、この日が2度目の登板だった。「前回は2イニング、今日は5イニングとイニング数が