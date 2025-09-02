◆ソフトバンク2―1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）2連敗中だったソフトバンクが、逆転勝ちで連敗をストップさせた。試合前まで29イニング連続無失点中だった先発のモイネロは初回、先頭の廣岡大志に粘られた末、8球目の真っすぐを左翼テラス席に運ばれ1点の先制を許した。打線は2回に安打と2四球で1死満塁とオリックス先発の宮城大弥を攻め立てたが、海野隆司と周東佑京が凡退し得点を奪うことができなかった。