◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのベテランコンビで逆転に成功した。まずは1点を追う7回。栗原陵矢の二塁打を皮切りに1死三塁のチャンスとなり、代打中村晃が打席に。オリックス宮城大弥のスライダーを左前へ運んで、同点に追いついた。さらに8回は牧原大成が四球で出塁するなど、2死三塁に。今宮健太が2番手ペルドモのツーシームを左前へ運び勝ち越しに成功した。2連敗で迎えた一