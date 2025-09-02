AFC U23アジアカップ予選はあす3日に開幕。U-22日本代表はミャンマーで行われるグループBに所属する。2日に記者会見が行われ、大岩剛監督とMF山本丈偉(東京V)が出席。U-22アフガニスタン代表、U-22ミャンマー代表、U-22クウェート代表の指揮官とともに意気込みを語った。日本は3日の初戦でアフガニスタンと対戦。アフガニスタンは8月31日に起きた大地震の影響で到着も危ぶまれていたが、エリアス・アフマド・マヌオチャー監督