◆パ・リーグロッテ―日本ハム（２日・ＺＯＺＯマリン）先発の石川柊太投手が６回途中までに被安打１１、８失点で降板した。制球が甘くなったところを相手打線につけ込まれて３回に５安打を浴びて５点を失うと、６回にも５安打を許して３点を失った。８失点は今季ワーストタイで３度目。広報を通じて「（制球が）要所で甘くなってしまった。そこに尽きると思うのですが…。申し訳ないとしか言えないです」とコメントするのが