◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―８ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが先発野手が全員安打を放つ猛攻を披露し、１３安打８得点と大暴れ。ＣＳ出場圏内を争う広島とのゲーム差を２に広げた。初回１死二塁、佐野が床田の初球・１３４キロのカットボールを強振。打球は一直線に右翼スタンドに飛び込む１３号先制２ラン。「一打席目からチャンスでまわしてもらって、ファーストストライクからしっかり捉えることができ