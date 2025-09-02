タレント・たかまつなな（32）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、夫婦別姓問題について持論を展開した。たかまつは同問題について、反対派が「親の名字が違うと、こどもがかわいそうだ」と声を上げている件について言及。「それは、こどもが物心ついて『わたしは、お父さん(あるいはお母さん)とは、なぜ苗字が違うんだろう?』という疑問を発したときや、一方の親と苗字が違うことで、いじめられるといったような事態を