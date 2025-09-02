PK shampooが6月18日にリリースしたメジャー1stフルアルバム『PK shampoo.log』を掲げて、全国11箇所を回った全国ツアー＜PK shampoo tour 2025 〜Login to PK shampoo〜＞を開催。本ツアーのファイナル公演となるワンマンライブを、8月31日（日）東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）にて行った。東京以外の会場では、ゲストを迎えたツーマン形式のライブを行ってきたこのツアー。ワンマンでの開催は、最終日の東京のみ。フロアを埋め尽