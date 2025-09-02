2回DeNA2死一塁、オースティンが左中間に2ランを放つ＝マツダDeNAが打ち勝った。一回に佐野が先制2ラン。二回に蝦名と桑原の連続適時打、佐野の左犠飛、オースティンの2ランで5点を奪った。ケイが7回2失点で7勝目。広島は床田が2回7失点。11安打で反撃したが3連敗となった。